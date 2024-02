I trattori arrivano al Parlamento europeo di Strasburgo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo Bruxelles gli agricoltori spostano le loro proteste davanti all'altro simbolo delle istituzioni europee: l'Eurodi. La giornata è quella della plenaria che riunisce i parlamentari europei, la stessa dalla quale la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il suo impegno a ritirare la proposta che mira a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura. La Polizia ha bloccato l'ingresso alla struttura con barriere difensive e ha reso noto che a partecipare sono circa un centinaio di agricoltori. Le bandiere che si vedono sono francesi e belghe, mentre i cartelli riportano frasi contro gli Ogm e le nuove tecniche genomiche, in discussione proprio oggi alla plenaria.

Continua la Protesta degli agricoltori in Italia, con un convoglio di circa 250 mezzi agricoli, noto come il “serpentone“, che ha intrapreso il ... (ildifforme)

La protesta degli agricoltori è arrivata al centro di Roma, stasera è previsto un corteo lungo il Grande Raccordo Anulare.I quattro trattori sono passati per via Nomentana, piazza Indipendenza, piazza della Repubblica, via Napoleone III, via Cavour e al Colosseo. I trattori presenti al presidio di via Nomentana 1111 ...Una delegazione dei rappresentanti degli agricoltori, che stamane a bordo dei trattori di altri mezzi è arrivata a Siracusa, si è recata dal prefetto di Siracusa perla consegna di un […] ...