I Tavoli del porto | “Fiumicino sarà ‘soffocata’ dai porti | nessuna soluzione in vista”

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – “E’ stata nuovamente convocata in Regione il 2 febbraio la commissione speciale Giubileo 2025 per audire il sindaco Baccini, l’Autorità di Sistema Portuale, l’Enac e l’Autorità di Bacino riguardo il progetto di portualità crocieristica privata dellaWaterfront srl al Vecchio Faro. Ha aperto l’audizione la neonata associazione il Timone che ha esposto le ragioni a favore del progetto (coincidenti, come c’era da aspettarsi, con quelle dellaWaterfront). Alle domande del consigliere Novelli che chiedeva da quante persone fosse composto questo comitato, hanno ammesso di essere ancora in pochi tra imprenditori e politici locali con la volontà di fare da contraltare ai comitati contrari al progetto, forse preoccupati per la vasta eco che stanno suscitando le critiche avanzate dal nostro ...