I reali che saranno al funerale di Vittorio Emanuele Assenti le istituzioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 febbraio 2024) AGI - Tante teste coronate sono attese per le esequie didi Savoia, in programma sabato prossimo nel Duomo di Torino. Hanno confermato la loro presenza Alberto II di Monaco, Alberto e Paola del Belgio, Carlo di Borbone, mentre hanno fatto sapere che non parteciperanno il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, impegnato a Trieste per il Giorno del Ricordo, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo che si è limitato ad augurarsi che "vada tutto per il meglio". L'accesso al Duomo per le esequie sarà possibile soltanto con il biglietto di invito. Il feretro sarà posato a terra, come fu per la madre di, Maria Jose'. Prima fila ovviamente per il figlioFiliberto di Savoia insieme alla madre Marina Doria e per le sorelle del figlio dell'ultimo re ...