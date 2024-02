I programmi in tv oggi | 6 febbraio 2024 | film e intrattenimento

(Di martedì 6 febbraio 2024) Su Rai Uno la prima serata del Festival di Sanremo, su Italia 1 Le Iene. Guida aiTv della serata del 6Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 6? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Man On Fire – Il fuoco della vendetta. L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Dopo molte titubanze, Creasy accetta e nel tempo instaura un rapporto speciale con la piccola Pita, ...

Il Vicenza in attesa della sfida sul campo dell'Atalanta U23, in programma sabato alle ore 18.30 e dopo la vittoria contro la Pergolettese, continua ad allenarsi e lo farà tutti i giorni. Il gruppo ...Tutti smentiscono ma l’ipotesi di un consolidamento, o meglio di un accordo tra Stellantis e Gruppo Renault avrebbe una sua logica e permetterebbe di affrontare il complesso ...La Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali di Coppa Italia. In corsa per la conquista del trofeo nazionale Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina: si giocherà nel prossimo mese di ...