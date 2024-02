“I medici mi hanno salvata” | Martina Colombari operata d’urgenza all’addome

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ore di preoccupazione per, che ieri, 5 febbraio 2024, ha comunicato di essersi sottoposta a un’operazionedopo aver accusato dolori. La showgirl si trovava in visita dai genitori a Riccione quando si è sentita male, ed è stata trasportata all’ospedale Ceccarini. “Se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale. Ho avuto un intervento. Un po’ un patatrack in peritonite”, ha esordito la showgirl, oggi 48 anni, in un video postato nelle storie Instagram, nel quale appare sdraiata su un letto d’ospedale. “Oggi mi dimettono per fortuna”, aggiunge. Instagram @marty“Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi ...