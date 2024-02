I limiti del Tetris sono ancora inesplorati

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Al livello 23, Jonas Neubauer capì di aver perso. I suoi tetramini avevano formato una pila troppo difficile da eliminare. Il suo avversario, Harry Hong, aveva la situazione completamente sotto controllo. Vinceva sul punteggio ed era al livello 25: si sale di livello ogni dieci righe cancellate. Dal livello 19, i tetramini scendono veloci dalla cima della griglia. Partono tutti dal centro e piazzarli di lato è arduo, soprattutto quando una pila centrale blocca la discesa. Per liberarsi dei quadratini bisogna disporli in una linea orizzontale completa, senza buchi. I giocatori migliori cancellano più righe assieme perché si ottengono più punti sullo score. Due righe: double. Tre righe: triple. Quattro righe:. Era il 2014, ultimo round del ClassicWorld Championship. Neubauer e Hong si incontravano in finale per la terza volta. Le prime ...