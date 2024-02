«I giovani migranti irregolari e soli sono una bomba ad orologeria»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo l’orribile stupro avvenuto in Villa Bellini a Catania, dove una 13enne è stata abusata da un branco composto da setteegiziani, scatta l’allarme riguardo ai reati commessi da minori stranieri non accompagnati e verso il fenomeno delle baby gang, in costante aumento. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a un'esplosione dei reati commessi da minori provenienti da contesti di disagio sociale e migratorio, spesso causato dalla mancanza di una rete di supporto familiare e sociale. Questa mancanza, unita alla ricerca di appartenenza e identità, spinge molti ragazzi verso comportamenti criminali e sulla strada delle devianzeli. Ne abbiamo parlato con l’ex procuratore del tribunale dei minori di Milano, Ciro Cascone oggi avvocato generale della Repubblica della corte di appello di Bologna. Cosa ne pensa dei reati commessi dai ...

