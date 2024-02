I giornali educano e fanno crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Perugia Pratiche sas nasce a Ponte Felcino di Perugia, dove tutt’oggi mantiene la sua sede principale e da inizio 2022 anche nella nuova sede di Perugia (San Sisto via Dottori 90). Grazie alla sua estesa rete di partner che comprende i più rilevanti concessionari auto e moto presenti su tutto il territorio perugino, è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un supporto effettivo all’adempimento e disbrigo di pratiche inerenti il settore della mobilità su strada. È possibile infatti trovare nell’agenzia il personale esperto e sempre disponibile che fornirà al cliente un’assistenza professionale per ottenere in modo rapido, evitando inutili lungaggini, documenti come: passaggi di proprietà, nazionalizzazioni veicoli esteri, rinnovo patenti, prenotazioni revisioni e collaudi online, immatricolazioni e targatura ciclomotori, demolizioni per esportazioni, pagamento ...