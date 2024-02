I fumetti raccontano la vita di Matteotti | l' iniziativa della Fondazione Circolo Rosselli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – In occasione dei 100 anni dalla morte, ladi Firenze - il cui presidente è Valdo Spini - presenta un comics con all'interno 11(e altrettante didascalie) che scandiscono ladi. Una delle particolarità è che isono realizzati da ragazzi con bisogni educativi speciali dell'Iss Salvemini-Duca D'Aosta. L'opuscolo, dal titolo 'per Noi', è realizzato con il contributostruttura di missione 'Anniversari nazionali'Presidenza del Consiglio dei Ministri. La biografia illustrata di Giacomoè stata realizzata dagli studenti HiromiaChua, Francesco Ramieri e Guelfo Bartolomeo De Nuzzo, che fanno ...

L'opuscolo 'Matteotti per Noi' è stato realizzato da ragazzi con bisogni educativi speciali dell'Iss Salvemini-Duca D'Aosta. Il presidente della Fondazione Valdo Spini: "Vogliamo informare i più giova ...