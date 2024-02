I duemila trattori a Roma e l’ipotesi esenzione Irpef | «Se non succede niente arriviamo in città»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Isono arrivati ieri sera dalle parti didalla Valdichiana. Il viaggio a 30 chilometri l’ora è finito sulla via Nomentana, a poche centinaia di metri dal Grande Raccordo Anulare. I movimenti, secondo il programma, attenderanno fino a venerdì 9 febbraio una risposta alle loro richieste. «Ma se nonrompiamo le reti e saliamo sul Gra», dice al Corriere della Sera Salvatore Fois di Riscatto Agricolo. Isono stati parcheggiati in un’area non edificabile di 50 ettari. E Andrea Papa, bresciano che produce paglia e fieno nel senese, dice che aspetteranno tre giorni per consentire a tutti di arrivare – si parla dimezzi – e poi marciare verso il centro della. «Ipossono circolare sulle strade ...