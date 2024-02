I comitati in piazza a Firenze | Abbiamo chiesto aiuto e nessuno ci ha ascoltati | ecco il risultato

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Oltre 20si sono ritrovati davanti alla Prefettura per chiedere più sicurezza ae un presidio continuo, con particolare attenzione nella fascia oraria dalle 23 alle 6. Richieste che una delegazione composta dai rappresentanti delle varie associazioni ha consegnato al vice capo di gabinetto, Eugenio Di Agosta. "La situazione è drammatica,paura noi commercianti che la sera lavoriamo al pubblico, i residenti che non possono più uscire di casa tranquilli dopo una certa ora" dice Helga Chiostrini dell'associazione Insieme per San Lorenzo che sottolinea che si tratta di un problema "che bisogna risolvere a livello nazionale". Tra le richieste fatte daianche la creazione "del Cpr, nel rispetto dei diritti umani, che si reprima il fenomeno delle ...

Firenze, 6 febbraio 2024 - Oltre 20 comitati si sono ritrovati davanti alla Prefettura per chiedere più sicurezza a Firenze e un presidio continuo, con particolare attenzione nella fascia oraria dalle ...