I 30 ristoranti più visionari d' Italia Ecco l' elenco del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 febbraio 2024)insieme ad Artribune e Feudi di San Gregoriovuole trovare i 10piùd'. Ma cosa significao?o è qualcosa che ha a che fare con l'intuizione, l'intelligenza delle cose e delle situazioni, la coerenza, l'architettura e la proposta gastronomica, la progettualità, la capacità di intercettare nuove traiettorie e vedere strade che altri non vedono. Per questo per trovare i 10 Visionary Places è stato costituito un comitato con personalità del mondo della gastronomia, dell'arte, della cultura per scegliere i locali che più aderiscono a questa visione. Per ora sono 30, da cui selezioneremo i top 10. Un'ulteriore votazione porterà a stilare una classifica ufficiale da 1 a 10 con la premiazione del 1° Visionary Place. I ...