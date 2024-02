I 14 suicidi di migranti in 5 anni nei Cpr d’Italia tra condizioni estreme e inchieste delle procure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’ultima volta che lo hanno visto vivo, alle tre di notte del 4 febbraio, Ousmane Sylla stava pregando. Voleva tornare da sua madre e lasciare per sempre l’Italia. Il suoo, avvenuto nel Centro per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma, si aggiunge alla lista di orrori che ogni giorno vengono denunciati dai centri di permanenza per il rimpatrio sparsi per il Paese, otto quelli aperti attualmente. Lein cui vivono i trattenuti in queste strutture sono certificate dai report dei Garantipersone detenute e private della libertà, dalle denunceassociazioni di settore e dallegiudiziarie in corso che, al momento, riguardano i centri di Milano e Potenza. Secondo la Relazione annuale 2023 del Garante Nazionale dei dirittipersone private ...