Horner accusato da una dipendente La Red Bull avvia un’indagine

(Di martedì 6 febbraio 2024) A quanto pare, non sono finiti gli scossoni al mondo della Formula 1 ancora prima che il mondiale 2024 inizi. Mentre Sainz ieri è tornato a parlare, ai microfoni di Sky, promettendo il massimo impegno nella stagione che inizierà il 2 marzo in Bahrain nonostante sappia già che alla fine della stagione dovrà lasciare l’abitacolo della Ferrari a Lewis Hamilton, a finire nella tempesta di voci e commenti ieri è stato Christian, team principal della Redche secondo la Bild rischia il posto per una vicenda scabrosa estranea alle corse. Il team campione del mondo ha apertoinsu, dopo che il regista dei successi di Verstappen è statoda unadella scuderia di "comportamento inappropriato", e anche se le note ...

Giornate frenetiche e ricche di novità per il mondo della F1, anche se l'inizio del Mondiale ancora deve arrivare. Oggi a far clamore è la RedBull: è infatti arrivata la notizia dell'apertura di un'in ...La notizia diffusa da F1Insider è stata confermata da Red Bull Austria: “L’indagine sarà completata non appena possibile” ...Alessandro Alunni Bravi lo ha detto più volte durante la stagione 2023: “Non stiamo ottenendo i risultati voluti, dobbiamo migliorare”. Per il team Sauber, lo scorso anno è stato piuttosto deludente.