Harry è arrivato a Londra per stare accanto a Re Carlo III

Il principe Harry è arrivato da solo a Londra , dopo essere partito dagli Stati Uniti, per stare vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato ... (quotidiano)

Il ritorno di Harry (senza Meghan) dagli Stati Uniti Harry, secondogenito, è atterrato in arrivo dagli Usa all’aeroporto londinese di Heathrow senza la moglie Meghan e senza i due figli piccoli, ...I più maligni hanno visto nell’arrivo repentino di Harry a Londra però anche altro. Leggi anche: Re Carlo ha il cancro, ma non alla prostata: il comunicato di Buckingham Palace Desiderio di ...LONDRA (INGHILTERRA) - Preoccupazione nel Regno Unito per le condizioni di salute di Re Carlo III: al monarca è stato infatti diagnosticato un tumore, identificato durante il suo recente trattamento ...