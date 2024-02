Harry è a Londra | le foto del suo arrivo senza Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024)è arrivato a. Il Principe è partito immediatamente dopo la telefonata con Carlo durante la quale suo padre gli ha comunicato di avere un cancro.è arrivato aAppena atterratosi è recato a Clarence House per vedere Re Carlo. Sono state scattate alcune immagini del Principe seduto sui sedili posteriori di una Land Rover che faceva parte di un convoglio di auto che procedevano in direzione della residenza del Sovrano, poco distante da Buckingham Palace. Fonte: IPAè arrivato aha viaggiato da solo,non lo ha accompagnato. Era prevedibile che la Duchessa del Sussex non sarebbe venuta a ...