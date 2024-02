Harry corre a Londra e William torna in servizio | per i due fratelli e l’ora più difficile dopo la notizia del tumore di Re Carlo

(Di martedì 6 febbraio 2024) La sconvolgentedeldi Reha avuto effetti immediati sulla famiglia reale e questa pare l'ora piùper il principe, costretto are sulla scena pubblica in rappresentanza della famiglia reale britannica con le incognite di salute che gravano sul padre,la diagnosi di un cancro definito "trattabile", mentre la moglie Kate ha appena iniziato una lunga convalescenza seguita a un'operazione all'addome di natura non precisata. Ma anche per il fratello minore, il ribelle, ladi oggi ha avuto un effetto fino a ieri impensato visto lo strappo traumatico del 2020 coi Windsor e il trasferimento negli Usa con la consorte Meghan oltre ai rapporti sempre tesi se non conflittuali coi ...

