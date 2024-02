Harry atterrato a Londra con Meghan e i figli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il principein arrivo dagli Usa all'aeroporto londinese di Heathrow con la mogliee i duepiccoli, Archie e Lilibet, per incontrare il padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro. Lo riporta il Mail online.

Londra, 6 feb. (Adnkronos) - Il principe Harry è sbarcato in Gran Bretagna senza moglie e figli per essere al fianco di re Carlo, dopo l'annuncio sul cancro. Ne dà notizia il Daily Mail, secondo cui ...È stata raggiunta l’intesa nella maggioranza sulla “madre di tutte le riforme” quella che introdurrebbe l’elezione diretta del presidente del Consiglio, il cosiddetto premierato. Ancora più poteri al ...Secondo il The Sun, Carlo III ha raccontato personalmente al secondogenito Harry della sua diagnosi di cancro, durante una calorosa telefonata.