Harry arrivato a Londra al capezzale di re Carlo | così ha scoperto il tumore del padre

Londra, 6 feb. (Adnkronos) - Il principe Harry è sbarcato in Gran Bretagna senza moglie e figli per essere al fianco di re Carlo, dopo l'annuncio sul cancro. Ne dà notizia il Daily Mail, secondo cui ...Al sovrano 75enne diagnosticato un cancro. Il principe Harry in arrivo dagli Usa Re Carlo ha trascorso la notte a casa dopo aver iniziato le cure contro il tumore. Lo riporta la Bbc. Buckingham Palace ...Secondo il The Sun, Carlo III ha raccontato personalmente al secondogenito Harry della sua diagnosi di cancro, durante una calorosa telefonata.