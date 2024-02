Harry a Londra per il padre Carlo | cosa nasconde tanta fretta

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Nella sventura non ti colga sgomento», cantava il grande Franco Battiato nel brano poco noto “Conforto alla vita”. La notizia del cancro di reha sconvolto il popolo britannico (e non solo): tg, giornali, agenzie di stampa non parlano d’altro. Alcuni però, gli inguaribili romantici, abituati a film a lieto e fine, sperano che almeno questo «dolore» possa servire alla Casa Reale. A chenello specifico? A riavvicinare il sovrano al figlio “ribelle”. Il secondogenito, volato in America qualche anno fa per spezzare le catene dagli “ingombranti” Windsor, sarebbe da poco atterrato aper vedere il. I dissapori col fratello William, futuro erede al trono, sembrano oggi finiti in secondo piano. I figli die Lady D si troveranno di nuovo insieme al capezzale ...