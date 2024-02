Hamburg Towers-Umana Reyer Venezia | EuroCup | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una sfida che vale, semplicemente, per la gloria personale. Nulla più, infatti, andrà in gioco in quella che può ritenersi, a tutti gli effetti, un’amichevole di lusso tra due squadre europee che hanno fallito il primo, vero, obiettivo stagionale. Troppo poco quello proposto in campo continentale per riuscire nell’impresa di qualificarsi al turno successivo dell’basket 2023/24 che nel martedì odierno manderà in campo la diciottesima, e ultima, giornata della fase a due gironi. I padroni di casa dihanno quasi sempre perso mettendo a referto solo due vittorie sulle diciassette sfide disputate all’interno del Girone A. Meglio, certamente, gli ospiti diche hanno sintetizzato il loro cammino in sette affermazioni e dieci sconfitte. Troppo poco, ...