Haaland sceglie il suo sportivo preferito | “Mi piace Djokovic | è un campione ed è sempre sé stesso”

All'attaccante del Manchester City è stato chiesto di formare una formazione di calcio a 5 con i giocatori più forti della storia: le sue scelte ...Intervistato da Sportitalia.com, Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, si rallegra dell'arrivo in Italia di Carlos Alcaraz, emerso proprio nell'Academia e da ieri nuovo giocatore della Juve ...Leo Messi sceglie la Puglia per lanciare la sua linea di vini “Lionel” Dieta che, come potrete di certo immaginare, non si limita all’elisir di lunga vita con latte, cavolo e spinaci: in un ...