Ha minacciato di morte Gratteri con una lettera anonima in cui si è autocitato | arrestato 33enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lanon se l’era firmata, ma nel testo della missiva aveva specificato che, “se per la fine del 2023 il detenuto Salvo Gregorio Mirarchi non fosse stato liberato, il dottoreavrebbe pagato con la vita”. È quanto c’è scritto nel capo di imputazione contestato dalla Procura di Salerno e riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Marilena Albarano nei confronti di Mirarchi, undi Montepaone che nel 2021 era statonell’ambito dell’inchiesta “The Keys” che ha smantellato un’associazione a delinquere che utilizzava anche minorenni come corrieri della droga. L’anno prima, inoltre, sempre Mirarchi era finito in carcere perché trovato in possesso di una pistola e delle munizioni “nascoste” nel comodino della sua camera da letto. Un criminale, evidentemente ...