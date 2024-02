Guida Michelin Gran Bretagna e Irlanda 2024 | Londra corre con un nuovo tre stelle Premiata anche la cucina indiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 febbraio 2024) La cinquantesima edizione dellachiude con 1.162 ristoranti sono stati inclusi nella selezione, untre(il nono), 6 ristoranti premiati con sue, 18 che conquistano la loro prima stella. Ci sono poi leverdi (6 i nuovi locali premiati per la loro sostenibilità) e i 20 nuovi Bib gourmand, annunciati il 29 gennaio. La premiazione al Midland Hotel di Mster, con il consueto red carpet didi chef in arrivo da tutto il paese. Al solito la parte del leone l'ha fatta- e come potrebbe essere diversamente? - che ha portato a quota sei i ristoranti con le tre, massima valutazione, mentre la ...