Guida ai Ricorsi Scuola 

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di martedì 6 febbraio 2024) In questavogliamo illustrarti alcuni aspetti fondamentali relativi aiscuola. Grazie all’azione di alcune organizzazioni ed enti e alle recenti sentenze della Cassazione, molti docenti possono agire in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione. Perché tutto questo? Cercheremo di capire meglio, nel corso dell’articolo, le ragioni alla base dei, chi riguardano e a cosa sono finalizzati. Scuola e Precariato: Nuovo Record nel 2023 Per capire alcuni aspetti deiè necessario affrontare un tema che ogni anno solleva non poche polemiche. Ci riferiamo al precariato dei docenti scolastici. Una piaga che rischia di diventare sistemica e contro la quale non si ravvisa alcuna tutela normativa, anche e soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento di una serie di ...