Guerra in Ucraina | missili russi su Kharkiv | ucciso bimbo di due mesi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 - Ancora notizie terribili arrivano dallain: un bambino di dueè morto in seguito ad un attaccostico russo nella notte che ha colpito edifici civili e un albergo nella regione orientale di. Il neonato era venuto alla luce il 4 dicembre 2023. Nell'attacco sono rimaste ferite tre donne di 21, 28 e 39 anni anni, inclusa la madre del bambino. Intanto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, è arrivato questa mattina a Kiev. Le notizie dallain diretta

Kiev , 5 feb. (Adnkronos) - La russi a ha perso 389.560 soldati in Ucraina dall' inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)

Londra, 5 feb. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che "è improbabile che il piano delle entrate della Russia per ... (liberoquotidiano)

La strada di casa Nelle medesime ore in cui Nadezhdin stava aspettando l’esito, a Mosca si sono riunite, già da qualche sabato, le mogli dei soldati russi che stanno combattendo nel suolo ucraino ...Un bambino di 2 mesi è morto in seguito ad un attacco missilistico russo nella notte che ha colpito edifici civili e un albergo nella regione orientale di Kharkiv.Il tema della guerra tra Russia e Ucraina è ancora decisamente caldo anche per gli Usa. Infatti, durante il Congresso americano, il numero uno degli States, Biden ha invitato tutti ad approvare al più ...