Guerra in Medio Oriente | ultime notizie Mar Rosso | colpito mercantile britannico da droni Houthi dopo un nuovo raid Usa sullo Yemen Tregua Israele-Hamas ancora lontana

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 febbraio 2024 – Una navedi proprietà britannica è stata colpita in un attacco dinel Mar, al largo dellocontrollato dai ribelli: lo ha reso noto nella notte la società di sicurezza marittima britannica Ambrey. La nave, battente bandiera delle Barbados, ha “subito lievi danni sul lato sinistro”, ha affermato la Ambrey, aggiungendo che non ci sono stati feriti. Nell’area del Marproprio ieri gli Stati Uniti avevano effettuato unattacco contro glinello, prendendo di mira duemarini carichi di esplosivi ritenuti “una minaccia imminente per le navi militari e mercantili”: lo ha reso noto su X il Comando militare statunitense in ...

Per affiancare il Pentagono nella sua impresa, il Ministro della Difesa Guido Crosetto chiede risorse aggiuntive. Colpire i comandi in Siria e in ... (ildifforme)

Ultime notizie esteri, guerra in Medio Oriente , oggi tutti i principali media occidentali non fanno che parlare degli attacchi Usa in Siria e ... (urbanpost)

Non è arrivata questa sera la risposta di Hamas sulla proposta di tregua e per il rilascio degli ostaggi elaborata nei giorni scorsi a Parigi e ... (fanpage)

È sempre in salita la strada verso l'accordo sugli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, e per il segretario di Stato Usa Blinken si fa complessa la missione in Medio Oriente. Il premier israeliano ...• È il 121° giorno di guerra: oltre 27.400 le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre • Netanyahu: «Non accetteremo accordo ad ogni prezzo, la guerra durerà finché ..."Hamas prende tempo ma e' pronto a rifiutare l'accordo" Hamas prende tempo. E la risposta sull'accordo, mediato a Parigi per il rilascio degli ostaggi e la tregua, si fa attendere mentre piu' fonti, c ...