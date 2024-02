Guadagni indecenti Assurdo lo stop ai pesticidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) ROMA Salvatore Fais, cofondatore del Coordinamento Riscatto Agricolo, siete arrivati a Roma? "I trattori del presidio di Orte sono partiti in mattinata, hanno raggiunto Viterbo, hanno viaggiato lungo la Cassia e nel pomeriggio i primi sono arrivati al presidio sulla via Nomentana, appena dentro il Grande raccordo anulare. Gli altri arriveranno stanotte. Ancora siamo pochi, circa 300 mezzi, il grosso, altri 1.200 trattori almeno, arriverà nei prossimi giorni". Come intendete articolare la vostra protesta nella capitale? "L’obiettivo è fare una grande manifestazione probabilmente venerdì, al massimo sabato. Concorderemo i dettagli con la Questura". Volete manifestare anche con i trattori? "Certo, sennò la gente ha fatto 400 chilometri per cosa? Speriamo che lo capisca pure la Questura. Sennò una soluzione si trova". Avete avuto contatti con il ministro dell’Agricoltura o con ...