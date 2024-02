Gropello Cairoli | sequestrati beni per 12 milioni di euro a un imprenditore “nullatenente”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Pavia), 6 febbraio 2024 – La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestratoper un valore di 12dia unsettantenne che risultava. I militari delle Fiamme Gialle hanno ricostruito il sistema di evasione fiscale che si è concretizzato con una frode milionaria dell’Iva in atto da almeno vent’anni e che si serviva di “società schermo” con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania. In sostanza venivano stipulate delle false vendite immobiliari per generare crediti Iva per la società acquirenti che venivano poi reimpiegati per nuovi acquisti immobiliari in modo da non evidenziare degli arricchimenti improvvisi dell’. Per la sua attività illecita l’uomo si è avvalso della ...