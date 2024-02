Grifone | nuovo mister Malotti prende le redini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qualità di gioco e cattiveria agonistica sono le due prerogative che non si vedono in questo Grosseto. Ancora una volta ilha buttato al vento un "bonus" importante, come ha già fatto in altre occasioni, per accorciare le distanze dalla vetta in un girone molto equilibrato. Anche dal terreno pisano, conDi Meglio in panchina, sono arrivate le solite dolenti note alle quali dovrebbe trovare un rimedio il neo-allenatore, Roberto(nella foto), che oggi alle 18 viene presentato in maniera ufficiale. Il quale arriva con un’etichetta peculiare, quella del "sergente di ferro". Considerando l’attuale stato di salute dei biancorossi e partendo dal presupposto che nessun allenatore possiede la bacchetta magica è facile intuire che il compito del neo-allenatore non sarà dei più semplici quando mancano dodici gare al ...