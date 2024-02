Greta Rossetti | “Sergio? Per ora amicizia | poi chissà” Ma lei mette nel mirino un nuovo concorrente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 febbraio 2024)si apre e parla di sentimenti nella Casa del Grande Fratello: ha messo nelilentrato Alessio Falsone? Cosa c’è nel cuore di? L’ex fidanzata di Mirko Brunetti torna a parlare di sentimenti, su invito di Alfonso Signorini nel confessionale del Grande Fratello, che ha provato a indagare tra i sentimenti di. La ragazza, replicando ad Alfonso, spiega che lo chef, per il momento, è solamente un amico. Ha paura di essere giudicata, per questo non riesce ad approcciarsi agli uomini con abbastanza leggerezza. Sta molto bene con lui, è ironico, interessante e divertente ma non c’è nulla oltre a un. Anche se in futuro tutto potrebbe accadere. LEGGI ANCHE: Speciale sorpresa per Rosy Chin al Grande ...