“Grande sacrificio” La campionessa sul palco del Festival | il sogno coronato

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo 2024 accoglierà sul, nella giornata inaugurale, ladi sci Federica Brignone, prima sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e 3 coppe di specialità oltre a 3 medaglie Olimpiche e 3 Mondiali. È l'italiana con il miglior palmares di sempre in Coppa del Mondo con 63 podi di cui 24 vittorie. Attualmente al terzo posto del ranking mondiale, Brignone, che ha 33 anni ed èappassionata di musica, aveva detto già il primo gennaio al Tg1 che le sarebbe piaciuto andare al: «Per me sciare è musica, ha un ritmo. Lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio», aveva detto. Suldi Sanremo sicuramente sarà «più agitata che a fare una gara di sci, perché sulla neve sono nel mio habitat sul ...

"Penso che l'Udinese debba certificare, giorno dopo giorno, quello che fa. Le grandi squadre pensano partita dopo partita , noi no. C'è da continuare ... (247.libero)

Il Chelsea torna con prepotenza sulle tracce di Victor Osimhen : pronto un sacrificio per finanziare il grande colpo Come scrive il Daily Mail, il ... (calcionews24)

Sanremo 2024 accoglierà sul palco, nella giornata inaugurale del Festival, la campionessa di sci Federica Brignone, prima sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e 3 coppe di ...Riccardo sarà disposto a fare una grande rinuncia pur di non perdere Rossella, la quale scoprirà che gli ha mentito sul viaggio a Milano ...Quindi farà un grande sacrificio ma ha accettato molto volentieri l’invito di Amadeus perché sarà una splendida opportunità per lei e per promuovere il suo sport verso le Olimpiadi 2026», conclude la ...