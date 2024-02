Grande Fratello ultima diretta | 4 concorrenti in nomination I risultati del televoto

Fiordaliso non è più una concorrente del Grande Fratello : la cantante ha lascia to il programma lunedì 5 febbraio Il Grande Fratello ha perso una ... (movieplayer)

Anche l’attore e modello Alex Belli è intervenuto via X per difendere la gieffina: "Mi connetto solo ora al Grande Fratello e dico solo una cosa. Esci Bea! Perchè un conto è essere protagonisti di ...La mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha deciso di condividere delle stories in cui la si vede guardare la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 da casa. Nel frattempo, la ...Beatrice Luzzi è stata attaccata dall'inquilino della casa più spiata dagli italiani La puntata di ieri sera del Grande Fratello è stata particolarmente ...