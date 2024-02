Grande Fratello | parla un ex naufrago dell’Isola dei Famosi | “Marco Maddaloni? È uno stratega!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è sicuramente, lo sportivo che in queste settimane ha diviso il pubblico tra chi lo reputa un concorrente sincero e chi invece lo vede come uno stratega pronto a tutto per vincere. Tra coloro che non reputano il gieffino sincero c’è Luca Vismara, ex allievo di Amici nonché exche ha condiviso l’esperienza a L’Isola deiproprio con. Secondo Luca, infatti,è unstratega e questo suo atteggiamento lo poterà se non in finale molto vicino ad essa:fa, fa il concorrente che deve arrivare in finale, che vuole arrivare in finale. Non si schiera tanto,è un ...