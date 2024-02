Grande Fratello | Luca Visimara su Marco Maddaloni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler2024:vuota il sacco su. Ecco le parole dell’ex naufrago sul concorrente del realitySI ESPRIME SU, ex volto dell’Isola dei Famosi, ospite al GF Party, Format di Mediaset Infinity condotto da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, a ...