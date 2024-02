Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla trentaquattresima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ieri sera credo si sia toccato il punto più infimo e squallido che la storia delricordi. Mai in 24 anni di reality s’era vista una concorrente più bistrattata, derisa, umiliata e portata scientemente allo stremo di Beatrice Luzzi. Lei che DA SOLA regge “tre quarti dida cinque mesi” (cit.) si è ritrovata ad avere contro non solo gli altri inquilini e il pubblico (pilotato) in studio ma persino opinionista, autori e – dulcis in fundo – quel conduttore che diceva di stimarla, evidentemente giusto per accaparrarsi la benevolenza del Twitter. Un’edizione, questa, che voleva discostarsi nettamente dalla precedente, e che ha sicuramente centrato l’obiettivo. Perché sono riusciti a fare PURE PEGGIO. L’ingiustificabile ferocia di questo tutti contro una sta riuscendo nell’impensabile impresa di far sembrare quella ...