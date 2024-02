Grande Fratello | i nominati della puntata del 5 febbraio 2024

Inizia la settimana di Sanremo ma prima del via ufficiale del Festival c’è ancora tempo per l’appuntamento, immancabile, del lunedì: quello con il ... (ilcorrieredellacitta)

Il Grande Fratello prosegue con la trentaquattresima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...È trascorsa da poco la mezzanotte quando al Grande Fratello va in onda qualcosa di inaspettato. Una delle concorrenti più amate - Fiordaliso - comunica di voler lasciare il programma. I fatti. Alfonso ...La puntata del Grande Fratello di lunedì 6 febbraio è stata caratterizzata da una serie di emozioni e da un addio quasi straziante. Oltre che dalle nomination e da due nuovi ingressi. Una puntata ...