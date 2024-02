Grande Fratello | giorno 148 | commenti al live

(Di martedì 6 febbraio 2024)148 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Ascolti tv, il palinsesto ha messo di fronte “La Rosa dell’Istria ” su Rai 1 e “ Grande Fratello ” su Canale 5: chi ha vinto ? Anche oggi prosegue come ... (ilcorrieredellacitta)

nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 5 febbraio . quattro concorrenti sono finiti in nomination : Beatrice Luzzi, ... (fanpage)

Incredibile colpo di scena al Grande Fratello . Una concorrente, Fiordaliso , ha deciso di abbandonare la casa in maniera definitiva. L’annuncio ... (caffeinamagazine)

Ascolti tv lunedì 5 febbraio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Anche stasera sarà riproposto il braccio di ... (ilcorrieredellacitta)

Giuseppe Garibaldi entra in casa e spiega: “Ecco perché sono svenuto”. Al Grande Fratello si inizia col botto e chiaramente si parte parlando di ... ()

Beatrice Luzzi come sempre protagonista indiscussa di tutta la puntata di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello. L'attrice è finita sotto accusa da più parti, sia ...Beatrice Luzzi sotto attacco nella 34esima puntata del Grande Fratello. Da Alfonso Signorini a Massimiliano Varrese, passando per Cesara Buonamici e Perla Vatiero, l'attrice ha subito un ...“È sempre qui, Alfonso”. Perfino l’innamorata () Perla Vatiero si rende conto che il suo ex, Mirko di Temptation Island, pur essendo stato eliminato al televoto l’equivalente di decenni orsono, ...