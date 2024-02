Grande Fratello | ecco gli ascolti della trentaquattresima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nei panni di opinionista e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web. Durante la diretta andata in onda ieri sera non sono mancati i colpi di scena, tra cui l’abbandono di Fiordaliso, che ha spiegato di non riuscire più a sopportare la reclusione forzata e l’ingresso in Casa dei due nuovi concorrenti Alessio Falsone e Simona Tagli. Per quanto riguarda gli, il reality show ha raccolto davanti al piccolo schermo la trentatreesimadel programma, andata in onda lo scorso lunedì, aveva appassionato 2.611.000 ...