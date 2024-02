Grande Fratello | Beatrice Luzzi l' appello ai fan | Non votatemi | non ce la faccio più

Una puntata come la 34esima del Grande Fratello 2023, conclusa oggi a tarda notte, probabilmente non si era mai vista prima in tutta la lunga storia ... ()

Brutte notizie per il “papa” di tutti i reality. Fiordaliso ha deciso di abbandonare definitivamente il Fratello. Nella puntata andata in onda ieri sera, 5 febbraio, la… Leggi ...La mamma di Greta Rossetti ha commentato la puntata del Grande Fratello su Instagram criticando il comportamento di Beatrice.Anche l’attore e modello Alex Belli è intervenuto via X per difendere la gieffina: "Mi connetto solo ora al Grande Fratello e dico solo una cosa. Esci Bea! Perchè un conto è essere protagonisti di ...