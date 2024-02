“Grande Fratello” | Beatrice è ai ferri corti | spara a zero sugli autori poi passa la notte insonne

(Di martedì 6 febbraio 2024) News Tv, “”,Luzzi sembra arrivata aicon il programma di Canale 5. Dopo la puntata di ieri sera, lunedì 5 febbraio, la concorrente non è riuscita a riprendersi del tutto e hato diversi momenti di frustrazione. Anche oggi,Luzzi ha dato segni di un forte stato di tensione e ha esordito con alcune frasi shockdel programma. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “”,Luzzi si scontra con Alfonso Signorini e vuole abbandonare la casa Leggi anche: “”, brutte notizie in vista percon l’arrivo di una nuova ...

Il film tv ‘La rosa dell’Istria’ trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la prima serata per numero di telespettatori: 2.896.000 con il 17,8% di share. ... (secoloditalia)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Parliamo di Ascolti . Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 34esima puntata è stato svelato l’esito del televoto ... (biccy)

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, la questione sulla penale che Beatrice Luzzi dovrebbe affrontare in caso di abbandono volontario o squalifica ha attirato l’attenzione degli spettatori.La concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ha deciso di rivolgersi ai suoi fan per farsi eliminare dal reality show. Ancora un momento “no” per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’attrice, ...Marco e Greta hanno l'ingrato compito di dover dare aggiornamenti sulla spesa settimanale. I concorrenti temono che il budget sia nuovamente decurtato, dal momento che, anche questa settimana, Grande ...