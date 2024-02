Governo | Sgarbi | ‘anche se ricorso accolto non revoco dimissioni’

“Sono pronto a candidare Sgarbi in Europa”. Il soccorso al sottosegretario mezzo dimissionato dopo il parere dell’Agcm e due volte indagato per reati contro il patrimonio culturale arriva da Terni, do ...Roma, 6 feb. (askanews) – Vittorio Sgarbi aspetta di consegnare “nelle mani di Giorgia Meloni” le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. “Però sia ben chiaro una cosa”, dice in un’intervista ...Il sottosegretario alla cultura, in una intervista al Corriere della Sera, dice di voler aspettare il giudizio del Tar ...