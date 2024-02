Governo | Fini | ‘nella sostanza Meloni ha aderito a valori di antifascismo e libertà’

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Perché Giorgianon si dichiara antifascista? “Lei è giovane, ma ha letto di quello slogan folle degli anni ?70-?80: ‘Uccidere un fascista non è reato’. Il rogo di Primavalle, sul giornale del Pci, venne descritto come una faida interna alla sezione missina. Fatti che hanno colpito molto Giorgia. Manca solo l?aggettivo, ma nellalei haaidell?, della libertà, ultime le sue parole per la Giornata della Memoria”. Così Gianfrancoin un’intervista oggi su La Repubblica (ed.Bari), dedicata al ricordo di Giuseppe (‘Pinuccio’) Tatarella. L'articolo CalcioWeb.

Si è concluso il 31 gennaio in Consiglio dei Ministri l’iter definitivo per l’istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con ... (ilfattoquotidiano)

Via libera alla Camera al DDL Superbonus , con 140 a favore e 92 contrari (15 invece gli astenuti), sono state dettate le nuove regole 2024 per la ... (quifinanza)

Mentre la modifica operata dal Governo precisa che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel ...(ANSA) - RHO (MILANO), 13 MAR - "Dopo questo non finisce tutto perché finalmente l'economia italiana sta ripartendo e potremo reinvestire in infrastrutture" anche grazie "alle nuove tecnologie". Lo ...Dopo l’annuncio del passo indietro, il sottosegretario frena: “Non sono ancora un ex”. Meloni ragiona su un rimpasto per riempire le caselle che restano vuote ...