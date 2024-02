Gorgonzola DOP richiamato dai supermercati | pericolo listeria | coinvolti diversi marchi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nuova allerta per quanto riguarda un cibo rapidamente ritirato daiitaliani. Per quanto ciò accada in tempi celeri, è prevedibile come alcune beni siano stati venduti prima del “codice rosso”. Per questo motivo è importante fornire quante più informazioni possibile, al fine di garantire i mezzi necessari per capire cosa c’è attualmente nel proprio frigo. Si ricorda che, in caso di acquisto di un prodotto in seguito ritirato, su direttiva del ministero della Salute, occorre agire nel seguente modo: evitare assolutamente di consumare il prodotto, al di là dell’aspetto; riportare il bene acquistato presso il punto vendita d’acquisto; richiedere un pieno rimborso economico o, in alternativa, una sostituzione. Nel caso specifico, l’allerta stavolta è scattata per un rischioall’interno di differenti forme di ...