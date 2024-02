Google Chat si aggiorna e introduce una comoda funzione per i messaggi

Scopriamo insieme le ultime novità in arrivo per Gmail , Google Chat , Google Maps , Google Chrome e Google Messaggi . L'articolo Gmail , Chat , Maps , ... (tuttoandroid)

Google ha esteso la diffusione del suo LLM Gemini Pro per Bard ad altre 40 lingue, compreso l’ Italia no. All’orizzonte c’è anche un possibile cambio ... (dday)

Google Bard, sfida sempre più aperta con ChatGPT Plus: ecco le novità annunciate Introduzione Nell'arena dell'intelligenza artificiale generativa, Google Bard lancia una sfida sempre più serrata a Cha ...VajraSpy è un trojan pericoloso per la privacy e per il conto in banca, che è stato trovato in 12 app Android infette, 6 delle quali pubblicate sul Play Store.Prosegue l'impegno di Google in ambito di intelligenza artificiale generativa. Questo volta è stato lanciato ImageFX, un tool che fa uso di Imagen 2.