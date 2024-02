Gol e spettacolo | Roma-Cagliari 4-0 De Rossi attende l’Inter

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Finisce 4-0, ultimo posticipo della 23esima giornata di Serie A giocato stasera all’Olimpico. Travolta la squadra di Claudio Ranieri, con il ct Daniele Dealla terza vittoria su tre da quando ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa. Lava subito in vantaggio con Pellegrini al 2?. Doppietta per Dybala, che segna il gol del raddoppio al 23? e ancora al 51? su rigore. Al 59? Dean Huijsen mette a segno la rete del 4-0. (foto: Facebook As) In aggiornamento…