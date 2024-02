Goggia | notte tranquilla dopo l’intervento | oggi inizia la fisioterapia

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’INFORTUNIO. La sciatrice bergamasca, operata lunedì per una doppia frattura, nella giornata di, 6 febbraio,la fase passiva die verrà dimessa nei prossimi giorni. Brignone: «È tosta, ce la farà anche stavolta».

Sofia Goggia ha trascorso una notte tranquilla dopo un intervento chirurgico al pilone tibiale destro. Questa operazione è stata necessaria a causa di una frattura articolare scomposta pluriframmentar ...«Mi dispiace tantissimo per Sofia Goggia, spero che andrà tutto bene». Federica Brignone ha mostrato tutta la sua vicinanza alla collega che ieri mattina è caduta ...La campionessa azzurra è caduta in allenamento mentre preparava la gara di Soldeu (in Andorra) della Coppa del Mondo di sci alpino. È bastato un secondo, una porta inforcata male, e Sofia Goggia è cad ...