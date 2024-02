‘Gliele canteremo tutte’ | la protesta degli agricoltori arriva a Sanremo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ieri, in diverse capitali europee, è iniziata una settimana che dovrebbe portare a compimento la. È stata resa ancor più evidente per la sua messa in atto servendosi dei trattori. In Italia la stessa è si sta svolgendo con con particolare condivisione e anche moderazione. Fino a questo momento, non sono stati posti in essere da quei dimostranti particolari azioni di danno a persone e cose. Una modalità che caratterizza tale dimostrazione è che la febbre di occupare luoghi pubblici con i mezzi agricoli sta andando crescendo giorno dopo giorno, sulle strade importanti come su quelle di provincia. Nelle città altrettanto, senza tener conto delle dimensioni delle stesse. Non solo: è di ieri la richiesta di quei lavoratori del contado di poter essere presenti sul palcoscenico del Festival di ...