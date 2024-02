Gli uragani stanno diventando così forti da richiedere una nuova categoria

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’estensione della scala Saffrin-Simpson, attualmente compresa da 1 a 5, è stata proposta da un team di scienziati per classificare i “mega-” con la6: “Sempre più probabili a causa dei cambiamenti climatici”.

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Gli uragani che si formano nel Mediterraneo, i cosiddetti Medicane, sono soltanto la punta dell'iceberg: gli eventi estremi che colpiscono l'Italia stanno diventando sempre più ...“Le osservazioni degli uragani reali mostrano che la percentuale di tempeste ...e ci sono persone a cui queste cose non piacciono”. Gli scienziati sanno da tempo che “il cambiamento climatico sta ...Il Mediterraneo più irrequieto a causa dei medicane, come sono chiamati gli uragani che lo sconvolgono in autunno, è uno degli osservati speciali dei meteorologi: la scommessa è riuscire a prevedere i ...