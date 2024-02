Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia si conferma in salute ed il centrodestra ampiamente in vantaggio rispetto all'opposizione. L'ultimoo è: Tecné per Quarta Repubblica del 5 febbraio FdI - 28,7% (-0,3% rispetto al 29 gennaio) Pd - 19,7% (+0,2%) M5S - 16,4% (+0,1%) Lega - 8,3% (-0,1%) FI - 9,3% (=) Azione - 3,7% (=) IV - 3% (+0,1%) Swg per Tg La7 del 5 febbraio 2024 FdI - 28,1% (-0,4% rispetto al 29 gennaio) Pd - 20% (+0,5%) M5S - 15,9% (=) Lega - 8,5% (-0,2%) FI - 7,3% (+0,1%) Azione - 4,3% (=) IV - 3,2% (-0,1) Supermedia Youtrend/Agi del 2 febbraio Fdi -28,6% (-0,1% rispetto al 26 gennaio) Pd - 19,2% (-0,3%) M5S - 16,2% (-0,3%) Lega - 8,5% (-0,1%) FI - 7,4% ...